Вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, штамм "Дельта" будет превалировать

В Украине новая вспышка коронавируса может произойти уже осенью. Штамм "Дельта" быстро распространяется.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, Заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.
Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется.
Если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда он будет распространяться. Осенью будет увеличиваться количество случаев COVID-19.
Новых вариантов вируса будет еще много. Потому что вирус мутирует. Варианты мутации будут постоянно возникать. Мы знаем, что пандемии только год и еще много вопросов остаются открытыми.
К концу пандемии мы будем жить в масках. До того момента, пока не сможем взять вирус под контроль. Есть один из самых действенных способов профилактики и борьбы с вирусом - это вакцинация. Вакцина есть, вакцинацию нужно делать.
Также нужно соблюдать противоэпидемиологические меры. Это масоквый режим, дистанция и тому подобное.
Людмила Мухарская для РБК-Украина