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Спалах коронавірусу в Україні очікується восени, штам "Дельта" буде превалювати

Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

В Україні новий спалах коронавірусу може статись вже восени. Штам "Дельта" швидко поширюється.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється.

Якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди він буде поширюватись. Восени буде збільшуватись кількість випадків COVID-19.

Нових варіантів вірусу буде ще багато. Бо вірус мутує. Варіанти мутації будуть постійно виникати. Ми знаємо, що пандемії тільки рік і ще багато питань залишаються відкритими.

До кінця пандемії ми будемо жити в масках. До того моменту, поки не зможемо взяти вірус під контроль. Є один з найбільш дієвих способів профілактики і боротьби з вірусом - це вакцинація. Вакцина є, вакцинацію потрібно робити.

Також потрібно дотримувтаись протиепідеміологічні заходи. Це масоквий режим, дистанція тощо.

Людмила Мухарська для РБК-Україна

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COVID-19Коронавірус "Дельта"