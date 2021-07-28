Спалах коронавірусу в Україні очікується восени, штам "Дельта" буде превалювати

Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється.

Якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди він буде поширюватись. Восени буде збільшуватись кількість випадків COVID-19.

Нових варіантів вірусу буде ще багато. Бо вірус мутує. Варіанти мутації будуть постійно виникати. Ми знаємо, що пандемії тільки рік і ще багато питань залишаються відкритими.

До кінця пандемії ми будемо жити в масках. До того моменту, поки не зможемо взяти вірус під контроль. Є один з найбільш дієвих способів профілактики і боротьби з вірусом - це вакцинація. Вакцина є, вакцинацію потрібно робити.

Також потрібно дотримувтаись протиепідеміологічні заходи. Це масоквий режим, дистанція тощо.

Людмила Мухарська для РБК-Україна