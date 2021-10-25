Более 1,5 млн украинцев вакцинировались от коронавируса на прошлой неделе

Так, вчера одну дозу вакцины получили 75 240 человек, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 26 091.

В целом, в Украине с начала вакцинальной кампании привито 8 965 694 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 8 965 692, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 989 668 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По последним данным, в стране уже сделали 15 955 360 прививок.

Как добавляют в Минздраве, 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.