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Понад 1,5 млн українців вакцинувалися від коронавірусу минулого тижня

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулий тиждень зробили понад 1,5 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора вакцинацію пройшли 101 331 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, вчора одну дозу вакцини отримали 75 240 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 26 091.

Загалом, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 8 965 692, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

За останніми даними, в країні вже зробили 15 955 360 щеплень.

Як додають у МОЗ, 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу