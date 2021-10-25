Понад 1,5 млн українців вакцинувалися від коронавірусу минулого тижня

В Україні за минулий тиждень зробили понад 1,5 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора вакцинацію пройшли 101 331 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, вчора одну дозу вакцини отримали 75 240 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 26 091.
Загалом, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини.
З яких отримали одну дозу вакцини - 8 965 692, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
За останніми даними, в країні вже зробили 15 955 360 щеплень.
Як додають у МОЗ, 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.