Почти 1 миллион украинцев ждут вакцинации от коронавируса второй дозой

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили 999 072 людей. Две дозы вакцины получили 116 934 человека, которые завершили вакцинацию.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ .

Так, за минувшие сутки прививки получили 16 293 человека. Первую дозу вкололи 6 883 людям, полностью иммунизированы - 9 410 человек.

По состоянию на 28 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.Как из

вестно, интервал между первой и второй дозой: