Майже 1 мільйон українців чекають вакцинації від коронавірусу другою дозою

В Україні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу перше щеплення отримали 999 072 людей. Дві дози вакцини отримали 116 934 людини, які завершили вакцинацію.

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Він має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

Також він говорив, що до кінця літа вакцинує 5 млн українців. Для цього потрібно щодня робити по 100 тисяч щеплень.