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Более 1 млн человек в Украине полностью вакцинированы от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине полностью иммунизированы от COVID-19 более 1 млн граждан. За последние сутки вакцину получили более 100 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"104 680 людей привито против COVID-19 за последние сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек полностью иммунизированы - 62 651 человек",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали:

  • 682 мобильные бригады;
  • 1 462 пункта прививания;
  • 31 центр вакцинации.

Так, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека.

В частности, 1 дозу получили - 2 178 590 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

За период вакцинации в стране было сделано 3 196 848 прививок.

Кроме этого, по состоянию на 7 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 617 новых случаев коронавируса.

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