Більше 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID

В Україні повністю імунізовані від COVID-19 понад 1 млн громадян. За останню добу вакцину отримали більш ніж 100 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина", - йдеться в повідомленні.
Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини.
Зокрема, 1 дозу отримали - 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
За період вакцинації у країні було зроблено 3 196 848 щеплень.
Крім цього, станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 617 нових випадків коронавірусу.