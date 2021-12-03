Более 1 млн педагогов полностью вакцинировались от COVID: названы области-лидеры

В Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 1 миллиона работников образования. Таким образом, полный цикл прививки получили 86,8% педагогов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

По его словам, вторую дозу вакцинации сейчас ожидают еще более 102 тысяч педагогов, что составляет 8,6% от общего количества.

Лидеры области по темпам вакцинации педагогов

Днепропетровская область - 94,7%;

Сумская - 92,8%;

Черкасская - 92,7%;

Луганская - 92,6%;

Донецкая - 91,6%.

Количество сотрудников, получивших первую дозу COVID-вакцины по типам заведений:

учреждения дошкольного образования - 95,4%;

общей средней - 96,8%;

специализированной - 97,8%;

профессиональной и профессионально-технической - 96,1%;

профессионального передвищої - 93,3%;

высшей - 89,4%.

Глава МОН добавил, что по поводу сотрудников школ в стране - там по состоянию на сегодня 96,8% учителей уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% - прошли полный цикл.

