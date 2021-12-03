Понад 1 млн освітян повністю вакцинувалися від COVID: названо області-лідери

В Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу понад 1 мільйон працівників освіти. Таким чином, повний цикл щеплення отримали 86,8% освітян країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі .

За його словами, на другу дозу вакцинації нині очікують ще понад 102 тисячі освітян, що складає 8,6% від загальної кількості.

Лідери-області за темпами вакцинації освітян

Дніпропетровська область - 94,7%;

Сумська - 92,8%;

Черкаська - 92,7%;

Луганська - 92,6%;

Донецька - 91,6%.

Кількість працівників, які отримали першу дозу COVID-вакцини за типами закладів:

заклади дошкільної освіти - 95,4%;

загальної середньої - 96,8%;

спеціалізованої - 97,8%;

професійної та професійно-технічної - 96,1%;

фахової передвищої - 93,3%;

вищої - 89,4%.

Глава МОН додав, що стосовно працівників шкіл у країні - там станом на сьогодні 96,8% учителів вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% - пройшли повний цикл.

