Понад 1 млн освітян повністю вакцинувалися від COVID: названо області-лідери

В Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу понад 1 мільйон працівників освіти. Таким чином, повний цикл щеплення отримали 86,8% освітян країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.
За його словами, на другу дозу вакцинації нині очікують ще понад 102 тисячі освітян, що складає 8,6% від загальної кількості.
Кількість працівників, які отримали першу дозу COVID-вакцини за типами закладів:
Глава МОН додав, що стосовно працівників шкіл у країні - там станом на сьогодні 96,8% учителів вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% - пройшли повний цикл.
Нагадаємо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускають до роботи з 8 листопада.
Зазначимо, що українці, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу, зможуть отримати від сімейного лікаря довідку. Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідну форму № 028-1/о.