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100 долларов за вакцинацию: мэр Нью-Йорка объявил о поощрении за COVID-прививку

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 21 декабря, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о поощрении за сделанную COVID-вакцинациию. Всем жителям, которые получат прививку, выплатят по 100 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Таким образом местные власти решили остановить распространение коронавируса. На сегодняшний день в городе зафиксировали новый рост числа случаев COVID. В основном это связано с новым штаммом "Омикрон".

Так, в пятницу, 17 декабря, в Нью-Йорке было зарегистрировано более 21 000 случаев COVID. Это новый однодневный антирекорд.

Потому в городе вводят программу поощрения, которая уже стартовала и продлится до 31 декабря. 100 долларов США предлагаются в городских центрах вакцинации и центрах социальной помощи SOMOS .

"Это будет самая крупная программа стимулирования в Соединенных Штатах Америки", - сказал де Блазио.

Напомним, в США ученые из Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида вскоре планируют объявить о создании собственной вакцины от коронавируса.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцина