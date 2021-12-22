100 доларів за вакцинацію: мер Нью-Йорка оголосив про заохочення за COVID-щеплення

Таким чином місцева влада вирішила зупинити поширення коронавірусу. На сьогоднішній день у місті зафіксували нове зростання кількості випадків COVID. В основному це пов'язано з новим штамом Омікрон.

Так, у п'ятницю, 17 грудня, у Нью-Йорку було зареєстровано понад 21 000 випадків COVID. Це новий одноденний антирекорд.

Тому в місті запроваджують програму заохочення, яка вже стартувала і триватиме до 31 грудня. 100 доларів США пропонуються у міських центрах вакцинації та центрах соціальної допомоги SOMOS.

"Це буде найбільша програма стимулювання у Сполучених Штатах Америки", – сказав де Блазіо.