ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 14 млн украинцев получили две прививки от COVID

Новина українською →
Украина, Вторник 11 января 2022 08:24
Более 14 млн украинцев получили две прививки от COVID Фото: более 14 млн украинцев получили две прививки от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине базовый курс прививки от коронавируса уже прошли более 14 млн человек. За вчера вакцинировались еще более 96 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 10 января 96 385 человек вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую - 59 075 людей, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную - 7 623.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу - 14 842 426 человека, получили две - 14 039 548 человека, дополнительную дозу - 6 669 человек, бустерную - 28 085.

В общем количестве проведено 28 916 728 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует поощрять вакцинацию жителей сел. Туда могут направить мобильные прививочные бригады.

Добавим, РБК-Украина также писало о том, что Кабмин планирует разработать программу, которая поможет вакцинированным от коронавируса несовершеннолетним украинцам получить "ковидную" тысячу гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе