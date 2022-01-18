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Более 15 миллионов украинцев уже получили первую дозу COVID-вакцины

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Украина, Вторник 18 января 2022 08:25
Более 15 миллионов украинцев уже получили первую дозу COVID-вакцины Фото: более 15 миллионов украинцев уже получили первую дозу COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине более 15 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. Общее количество проведенных прививок составляет 29,4 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 18 января 80 921 человек вакцинировано от коронавируса. Из них первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу - 36 223 человека, дополнительную - 456 человек, а бустерную - 14 395.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 022 924 человека. Из которых получили первую дозу - 15 022 922 человека, получили две дозы - 14 306 743 человека, дополнительную дозу - 10 073 человека, а бустерную - 113 560.

В общем количестве в стране уже проведено 29 453 298 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения упростило доступ к вакцинации от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет.

Добавим, в Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.

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