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Понад 15 мільйонів українців вже отримали першу дозу COVID-вакцини

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 08:25
Понад 15 мільйонів українців вже отримали першу дозу COVID-вакцини Фото: понад 15 мільйонів українців вже отримали першу дозу COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні понад 15 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Загальна кількість проведених щеплень становить 29,4 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 18 січня 80 921 людину вакциновано від коронавірусу. З них першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу - 36 223 людини, додаткову - 456 людей, а бустерну - 14 395.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 022 924 людини. З яких отримали першу дозу - 15 022 922 людини, отримали дві дози - 14 306 743 людини, додаткову дозу - 10 073 людини, а бустерну - 113 560.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 453 298 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спростило доступ до вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 років.

Додамо, в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.

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