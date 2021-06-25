Более 15 тысяч случаев три дня подряд. В Британии осложняется ситуация с COVID

Великобритания сообщила 25 июня о 15 810 новых случаях коронавируса и 18 смертях. Три дня подряд в стране фиксируют более 15 тысяч новых случаев инфицирования.

Вчера, 24 июня, Великобритания сообщила о 16 703 случаях коронавирус и 21 смертях за предыдущие сутки. Это стало очередным антирекордом с начала февраля. 23 июня сообщалось о 16 135 случаях коронавируса за предыдущие сутки, что было самым высоким показателем с 6 февраля.

За последние семь дней 90 511 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус, что является увеличением на 47,9% по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней погибло 110 человек, что является ростом на 52,8% относительно предыдущей недели.