Понад 15 тисяч випадків три дні поспіль. У Британії ускладнюється ситуація з COVID

Велика Британія повідомила 25 червня про 15 810 нових випадків коронавірусу та 18 смертей. Три дні поспіль у країні фіксують понад 15 тисяч нових випадків інфікування.
Про це повідомляє The Guardian.
Вчора, 24 червня, Велика Британія повідомила про 16 703 випадків коронавірусу та 21 смерть за попередню добу. Це стало черговим антирекордом з початку лютого. 23 червня повідомлялося про 16 135 випадків коронавірусу за попередню добу, що було найвищим показником з 6 лютого.
За останні сім днів 90 511 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус, що є збільшенням на 47,9% у порівнянні з попереднім тижнем. За останні сім днів загинуло 110 людей, що є зростанням на 52,8% відносно попереднього тижня.
Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.