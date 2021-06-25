Понад 15 тисяч випадків три дні поспіль. У Британії ускладнюється ситуація з COVID

Велика Британія повідомила 25 червня про 15 810 нових випадків коронавірусу та 18 смертей. Три дні поспіль у країні фіксують понад 15 тисяч нових випадків інфікування.

Вчора, 24 червня, Велика Британія повідомила про 16 703 випадків коронавірусу та 21 смерть за попередню добу. Це стало черговим антирекордом з початку лютого. 23 червня повідомлялося про 16 135 випадків коронавірусу за попередню добу, що було найвищим показником з 6 лютого.

За останні сім днів 90 511 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус, що є збільшенням на 47,9% у порівнянні з попереднім тижнем. За останні сім днів загинуло 110 людей, що є зростанням на 52,8% відносно попереднього тижня.