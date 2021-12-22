В 2022 году будет достаточно вакцин, чтобы прививать все взрослое население мира, - ВОЗ

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, в первом квартале 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых. Также планируют сделать бустерную прививку всем людям из группы риска.

"Согласно нашим прогнозам, поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска", - заявил глава ВОЗ.

По словам Гебреисуса, уже в конце 2022 года поставка вакцин будет достаточной, чтобы применить бустеры для всего взрослого населения Земли.

В то же время, глава ВОЗ отметил, что в течение 2021 года в мире от коронавируса погибли 3,5 млн человек, а это, со своей стороны, больше чем суммарное количество смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году. Еженедельно заболевание уносит жизни около 50 тысяч человек со всего мира.