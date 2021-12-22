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В 2022 році буде достатньо вакцин, аби щепити усе доросле населення світу, - ВООЗ

Автор: Сергій Пишкін

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, в першому кварталі 2022 року у світі буде достатньо вакцин, аби щепити всіх дорослих. Також планують зробити бустерне щеплення усім людям з групи ризику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

"Згідно з нашими прогнозами, поставки мають бути достатніми, щоб вакцинувати в першому кварталі 2022 року все доросле населення світу і зробити бустерні щеплення населенню, що входить до групи ризику", - заявив голова ВООЗ.

За словами Гебреісуса, вже в кінці 2022 року постачання вакцин буде достатнім, аби застосувати бустери для всього дорослого населення Землі.

Водночас голова ВООЗ зауважив, що протягом 2021 року у світі від коронавірусу загинули 3,5 млн людей, а це, зі свого боку, більше ніж сумарна кількість смертей від ВІЛ, туберкульозу й малярії у 2020 році. Щотижня захворювання забирає життя близько 50 тисяч людей з усього світу.

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