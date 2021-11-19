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Более 22 млн прививок против коронавируса проведено в Украине

Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на сегодня, 19 ноября уже сделали более 22 млн прививок против COVID. Вчера было вакцинировано почти 300 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За вчера, 18 ноября в стране было вакцинировано против коронавируса 294 320 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 463 человека.

В целом в Украине

В Украине от начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу - 12 657 190, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 448 782 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 22 105 972 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря полностью вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".

Позже стало известно, что тысяча гривен за вакцинацию от COVID в Украине будет начисляться на виртуальные платежные карты через приложение "Дия".

Вчера Верховная рада приняла за основу законопроект, что предусматривает выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

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