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Понад 22 млн щеплень проти коронавірусу проведено в Україні

Автор: Марія Кучерявець

В Україні станом на сьогодні, 19 листопада вже зробили понад 22 млн щеплень проти COVID. Вчора було вакциновано майже 300 тисяч осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

За вчора, 18 листопада в країні було вакциновано проти коронавірусу 294 320 людей.

З яких першу дозу вакцини отримали 102 857 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 191 463 людини.

Загалом в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу - 12 657 190, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 9 448 782 людини.

У загальній кількості в країні вже проведено 22 105 972 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня повністю вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема через додаток "Дія".

Пізніше стало відомо, що тисяча гривень за вакцинацію від COVID в Україні буде нараховуватися на віртуальні платіжні картки через додаток "Дія".

Вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект, що передбачає виділення тисячі гривень всім вакцинованим громадянам України.

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