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Более 24 млн прививок против коронавируса сделано в Украине, - Минздрав

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Украина, Суббота 27 ноября 2021 08:39
Более 24 млн прививок против коронавируса сделано в Украине, - Минздрав Фото: более 24 млн прививок против коронавируса сделано в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 27 ноября в Украине от коронавируса проведено более 24 млн прививок. За последние сутоки было сделано почти 280 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 26 ноября в Украине 279 776 людей вакцинировано против коронавируса.

Из которых одну дозу вакцины получили 81 459 человек, а полностью иммунизированны -198 317 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 246 110 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 13 246 108 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 808 676.

В общем количестве в стране проведено 24 054 784 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей.

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