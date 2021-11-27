Понад 24 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні, - МОЗ
Фото: понад 24 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок, 27 листопада в Україні від коронавірусу проведено понад 24 млн щеплень. Останньої доби було зроблено майже 280 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За минулу добу, 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти коронавірусу.
З яких одну дозу вакцини отримали 81 459 людей, а повністю імунізовані - 198 317 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 246 110 людей.
З яких отримали одну дозу вакцини - 13 246 108 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 808 676.
У загальній кількості в країні проведено 24 054 784 щеплення.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей.