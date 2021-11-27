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Понад 24 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні, - МОЗ

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Україна, Субота 27 листопада 2021 08:39
Понад 24 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні, - МОЗ Фото: понад 24 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 27 листопада в Україні від коронавірусу проведено понад 24 млн щеплень. Останньої доби було зроблено майже 280 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти коронавірусу.

З яких одну дозу вакцини отримали 81 459 людей, а повністю імунізовані - 198 317 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 246 110 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 13 246 108 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 808 676.

У загальній кількості в країні проведено 24 054 784 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей.

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