Более 27 млн прививок от коронавируса уже получили украинцы

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 16 декабря от коронавируса вакцинировали 142 926 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 47 519 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 95 407.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в стране привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу вакцины - 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 735 628 людей.

В общем количестве в стране проведено 27 004 683 прививки.