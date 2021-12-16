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Более 27 млн прививок от коронавируса уже получили украинцы

Автор: Мария Кучерявец

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили более 27 млн человек. Вчера иммунизировались более 140 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 16 декабря от коронавируса вакцинировали 142 926 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 47 519 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 95 407.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в стране привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу вакцины - 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 735 628 людей.

В общем количестве в стране проведено 27 004 683 прививки.

Напомним, в Украине уже стартовал пилотный проект по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Уже открыто более 1,7 млн виртуальных карт для выплат.

Добавим, еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса