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Понад 27 млн щеплень від коронавірусу вже отримали українці

Автор: Марія Кучерявець

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали понад 27 млн людей. Вчора імунізувалися більш як 140 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 16 грудня від коронавірусу вакцинували 142 926 людей. З яких першу дозу вакцини отримало 47 519 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 95 407.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу вакцини - 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 735 628 людей.

У загальній кількості в країні проведено 27 004 683 щеплення.

Нагадаємо, в Україні вже стартував пілотний проект щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію. Уже відкрито понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат.

Додамо, ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу