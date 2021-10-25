По 30 тысяч случаев ежесуточно. В Украине прогнозируют рост COVID-заболеваемости

"Ожидаем, что уже с этой недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки - это абсолютно реалистичный сценарий для Украины. Пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября", - рассказал Ганиченко.

По его словам, уже с этой недели регионы будут активнее входить в "красную" зону карантина, что будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости.

"Есть две составляющие: первая - это нагрузка на систему здравоохранения, вторая - финансовая. Если говорить о первой, то мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных за сутки - это реалистичный сценарий", - отметил Ганиченко.

Эксперт пояснил, что сейчас Украина приближается к отметке в 5 тысяч COVID-госпитализированных в будний день.

"Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных за сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", - подчеркнул Ганиченко.

Он также спрогнозировал, что до конца текущего года в Украине может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.

"Если говорить о смертности к концу 2021 года, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тысяч умерших - это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", - добавил Ганиченко.