По 30 тисяч випадків щодоби. В Україні прогнозують ріст COVID-захворюваності

"Очікуємо, що вже з цього тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу - це абсолютно реалістичний сценарій для України. Пікове навантаження випадатиме на першу половину листопада", - розповів Ганіченко.

За його словами, вже з цього тижня регіони будуть активніше входити до "червоної" зони карантину, що даватиме додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності.

"Є дві складові: перша - це навантаження на систему охорони здоров'я, друга - фінансова. Якщо говорити про першу, то ми очікуємо, що до 7 тисяч госпіталізованих за добу - це також реалістичний сценарій", - зазначив Ганіченко.

Експерт пояснив, що зараз Україна наближається до позначки в 5 тисяч COVID-госпіталізованих у будній день.

"Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати", - підкреслив Ганіченко.

Він також спрогнозував, що до кінця поточного року в Україні може бути до 92 тисяч смертей від коронавірусу.

"Якщо говорити про смертність до кінця 2021 року, то за різними сценаріями ми очікуємо до 92 тисяч померлих - це цифра з самого початку пандемії. Максимальне добове навантаження може досягати до 50% більше, ніж у попередню хвилю", - додав Ганіченко.