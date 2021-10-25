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До 34 000 гривен: названы штрафы для пассажиров автобусов без COVID-документов

Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины внес изменения в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров. Ограничения не распространяются на поездки на легковых авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что нормы не распространяются на поездки на авто, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Уточняется, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих COVID-документов у пассажиров несет перевозчик. И норма о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.

Однако на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Их отсутствие влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Пассажирам необходимо иметь:

  • международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию"
  • иностранный COVID-сертификат
  • документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О
  • международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

Напомним, ранее сообщалось, что ответственность за нарушение правил пассажирских перевозок будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол.

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