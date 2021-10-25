До 34 000 гривен: названы штрафы для пассажиров автобусов без COVID-документов

Сообщается, что нормы не распространяются на поездки на авто, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Уточняется, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих COVID-документов у пассажиров несет перевозчик. И норма о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.

Однако на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Их отсутствие влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Пассажирам необходимо иметь: