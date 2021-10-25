До 34 000 гривень: названо штрафи для пасажирів автобусів без COVID-документів

Повідомляється, що норми не поширюються на поїздки на авто, якщо кількість пасажирів не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Уточнюється, що при перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних COVID-документів у пасажирів несе перевізник. І норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.

Однак на міжрегіональних автобусах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир. Їх відсутність тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Пасажирам необхідно мати: