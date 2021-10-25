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До 34 000 гривень: названо штрафи для пасажирів автобусів без COVID-документів

Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України вніс зміни в "карантинну" постанову, згідно з якими відповідальність за наявність COVID-документа про вакцинацію або негативний тест на COVID-19 в міжрегіональних автобусах покладається на пасажирів. Обмеження не поширюються на поїздки на легкових авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що норми не поширюються на поїздки на авто, якщо кількість пасажирів не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Уточнюється, що при перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних COVID-документів у пасажирів несе перевізник. І норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.

Однак на міжрегіональних автобусах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир. Їх відсутність тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Пасажирам необхідно мати:

  • міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат про вакцинацію, оформлений через "Дію"
  • іноземний COVID-сертифікат
  • документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діють 72 години

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальність за порушення правил пасажирських перевезень нестимуть перевізники, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.

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