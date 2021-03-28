UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Более 35% всех взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины

Автор: Инна Собора

Американцы уже получили более 140 миллионов доз вакцин против COVID-19. Таким образом вакцинировались 35,4% от числа всех взрослых.

Об этом пишет "Голос Америки".

В общей сложности федеральное правительство распределило по всей стране почти 181 миллион доз вакцин производства Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson. Первые две из них требуют введения двух доз, третья - лишь одну.

"Более 91 миллиона жителей США, или 35,4% от числа всех взрослых, уже получили по крайней мере одну дозу вакцины; свыше 50 миллионов американцев, что составляет 19,4% от всего населения страны старше 18 лет, были полностью вакцинированы по состоянию на утро субботы", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации от коронавируса в США. Он ожидает, что будет сделано 200 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Добавим, что три фармацевтические компании США готовы до конца марта произвести 240 млн доз вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Pfizer начала тестировать вакцину на детях до 12 лет. Первыми стали сестры-близнецы
В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации
Прогноз погоды