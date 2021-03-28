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Понад 35% усіх дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини

Автор: Инна Собора

Американці вже отримали понад 140 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Таким чином вакцинувалися 35,4% від числа всіх дорослих.

Про це пише "Голос Америки".

У цілому федеральний уряд розподілив по всій країні майже 181 мільйон доз вакцин виробництва Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson. Перші дві з них вимагають введення двох доз, третя - лише одну.

"Більше 91 мільйона жителів США, або 35,4% від числа всіх дорослих, вже отримали принаймні одну дозу вакцини; понад 50 мільйонів американців, що становить 19,4% від усього населення країни старше 18 років, були повністю вакциновані за станом на ранок суботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавіруса в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Додамо, що три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини від коронавіруса.

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Новини України ВакцинаСполучені Штати Америки
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