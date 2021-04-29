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Почти 380 тысяч случаев за сутки: в Индии зафиксировали новый антирекорд по COVID

Новина українською → Индия, Четверг 29 апреля 2021 11:53
Почти 380 тысяч случаев за сутки: в Индии зафиксировали новый антирекорд по COVID Фото: в Индии зафиксировали новый антирекорд по COVID (фото facebook.com/thehindu)
Автор: Андрей Василюк

Индия сообщила 29 апреля о рекордном росте случаев коронавируса и смертности за последние 24 часа. Общий объем случаев превысил 18 миллионов.

Об этом сообщает Reuters.

С учетом 379 257 новых случаев и 3645 новых смертей, общее число случаев и смертей в Индии сейчас составляет 18,38 млн.

Вчера утром в Индии тоже фиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За вторник там обнаружили 360 960 заражений COVID-19.

В Индии была обнаружена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.

При этом в ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии есть более заразен вариант вируса.

"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние большие сборы, которые, возможно, способствовали росту", - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

В Индии на прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали антирекорды по количеству новых заражений COVID-19. Ежедневно в стране подтверждали более 300 тысяч заражений.

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