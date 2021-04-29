Майже 380 тисяч випадків за добу: в Індії зафіксували новий антирекорд щодо COVID
Індія повідомила 29 квітня про рекордний ріст випадків коронавірусу та смертності за останні 24 години. Загальний обсяг випадків перевищив 18 мільйонів.
Про це повідомляє Reuters.
З урахуванням 379 257 нових випадків та 3645 нових смертей, загальна кількість випадків та смертей в Індії зараз становить 18,38 млн.
Вчора вранці в Індії теж фіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За вівторок там виявили 360 960 заражень COVID-19.
В Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.
При цьому у ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.
"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич.
В Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.