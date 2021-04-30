Почти 40% взрослого населения. 100 млн американцев получили обе дозы COVID-вакцины
Почти 40% взрослого населения Соединенных Штатов Америки полностью вакцинировались от коронавируса. Обе прививки вакциной от COVID-19 получили 100 млн американцев.
Об этом говорится в заявлении Белого дома на странице в Twitter.
"На сегодня 100 миллионов американцев полностью привиты. Почти вдвое больше 55 миллионов, которые были полностью привиты всего месяц назад. Сейчас почти 40% всех взрослых в этой стране защищены", - отметили в администрации президента США.
В Белом доме напомнили, что полностью вакцинированные американцы теперь могут ходить без защитных масок на лице.
Напомним, президент США Джо Байден в начале своего президентства поставил цель - сделать 200 млн прививок в первые 100 дней на посту главы США. Эта цель была выполнена на 8 дней раньше.
Кроме того, Байден озвучил сроки когда в США смогут вакцинировать все население.
Добавим, на этой неделе Байден издал указ, которым разрешил вакцинированным от коронавируса не пользоваться масками.