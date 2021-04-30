Почти 40% взрослого населения. 100 млн американцев получили обе дозы COVID-вакцины

Об этом говорится в заявлении Белого дома на странице в Twitter .

"На сегодня 100 миллионов американцев полностью привиты. Почти вдвое больше 55 миллионов, которые были полностью привиты всего месяц назад. Сейчас почти 40% всех взрослых в этой стране защищены", - отметили в администрации президента США.

В Белом доме напомнили, что полностью вакцинированные американцы теперь могут ходить без защитных масок на лице.