Майже 40% дорослого населення. 100 млн американців отримали обидві дози COVID-вакцини

Майже 40% дорослого населення Сполучених Штатів Америки повністю вакцинувалися від коронавірусу . Обидва щеплення вакциною від COVID-19 отримали 100 млн американців.

Про це йдеться у заяві Білого дому на сторінці у Twitter .

"На сьогодні 100 мільйонів американців повністю щеплені. Майже вдвічі більше 55 мільйонів, які були повністю щеплені лише місяць тому. Зараз майже 40% усіх дорослих у цій країні захищені", - наголосили в адміністрації президента США.

У Білому домі нагадали, що повністю вакциновані американці тепер можуть ходити без захисних масок на обличчі.