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В 43 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В 43 странах Европы выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм был обнаружен в 26 странах Европы.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге.

"B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, зафиксирован в 43 из 53 стран региона", - заявил он.

Что касается еще одной мутации коронавируса, известной под названием "P1", которая впервые была зафиксирована в Бразилии и Японии, то сейчас она уже в 15 европейских странах.

Клюге также сообщил, что на прошлой неделе в Европе было зафиксировано увеличение на 9% количества новых случаев заболевания COVID-19 - всего более 1 млн заражений.

"Мы наблюдаем вспышки в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также учащаются в ряде западноевропейских стран, где показатели и так уже были высокими", - заявил он.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине подтвердили новый штамм коронавируса. Новый штамм зафиксировали в одной из западных областей страны.

Добавим, что ученые из Южной Африки предполагают, что существуют антитела, которые могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19, циркулирующими в мире.

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Новости Украины ВОЗКоронавирусЕвропа
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