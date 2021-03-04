В 43 країнах Європи виявили "британський" штам коронавірусу

"B. 1.1.7, вперше виявлений в Сполученому Королівстві, зафіксований в 43 з 53 країн регіону", - заявив він.

Що стосується ще однієї мутації коронавірусу, відомої під назвою "P1", яка вперше була зафіксована в Бразилії і Японії, то зараз вона вже в 15 європейських країнах.

Клюге також повідомив, що минулого тижня у Європі було зафіксовано збільшення на 9% кількості нових випадків захворювання COVID-19 - всього понад 1 млн заражень.

"Ми спостерігаємо спалаху в Центральній і Східній Європі. Нові випадки також частішають в ряді західноєвропейських країн, де показники і так вже були високими", - заявив він.