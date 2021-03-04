В 43 країнах Європи виявили "британський" штам коронавірусу. При цьому "південноафриканський" штам був виявлений у 26 країнах Європи.
Про це заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге на брифінгу.
"B. 1.1.7, вперше виявлений в Сполученому Королівстві, зафіксований в 43 з 53 країн регіону", - заявив він.
Що стосується ще однієї мутації коронавірусу, відомої під назвою "P1", яка вперше була зафіксована в Бразилії і Японії, то зараз вона вже в 15 європейських країнах.
Клюге також повідомив, що минулого тижня у Європі було зафіксовано збільшення на 9% кількості нових випадків захворювання COVID-19 - всього понад 1 млн заражень.
"Ми спостерігаємо спалаху в Центральній і Східній Європі. Нові випадки також частішають в ряді західноєвропейських країн, де показники і так вже були високими", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Україні підтвердили новий штам коронавірусу. Новий штам зафіксували в одній із західних областей країни.
Додамо, що вчені з Південної Африки припускають, що існують антитіла, які можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19, що циркулює у світі.