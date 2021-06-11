Уже более 50. Где и когда будут работать центры вакцинации (список)

На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Днепропетровской области будут работать 13 центров: 12 в Днепре и один в Кривом Роге.
Во Львовской области сделать прививку можно в 8 центрах. Три будут работать во Львове, по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.
В Одесской области будут функционировать 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.
В Полтавской области будут работать 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
В Херсонской области прививки можно будет сделать в трех центрах в Херсоне.
В Киевской области будет действовать 3 центра: два - Белой Церкви, один в Броварах.
Также прививки от коронавируса буду делать:
Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
Напомним, глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий заявил, что почти в половине регионов открытие центров вакцинации вообще не происходит. Из-за этого люди из одних областей отправляются прививаться в другие.
Как писало РБК-Украина, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек. Они работали в 12 городах.