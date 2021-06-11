Уже понад 50. Де і коли будуть працювати центри вакцинації (список)

У Дніпропетровській області працюватимуть 13 центрів: 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.

У Львівській області зробити щеплення можна у 8 центрах. Три працюватимуть у Львові, по одному - в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

В Одеській області функціонуватимуть 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.

У Полтавській області будуть працювати 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

У Херсонській області щеплення можна буде зробити у трьох центрах в Херсоні.

У Київській області буде діяти 3 центри: два - Білій Церкві, один у Броварах.

Також щеплення від коронавірусу будуть робити:

у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;

у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;

у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;

у Рівненській області - 1 центр у Рівному;

у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;

у Кіровоградській області - 1 центр у Кропивницькому;

у Житомирській області - 1 центр у Житомирі;

у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;

у Харківській області - 1 центр у Харкові;

у Києві - 1 центр.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.