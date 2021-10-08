Более 6 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

В Украине получили две дозы вакцины от коронавируса уже более 6 млн граждан. За прошедшие сутки проведено 127 685 прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, вчера одну дозу вакцины получили 61 250 человек, а полностью иммунизированны - 66 435.
За прошедшие сутки население вакцинировали:
Так, с начала вакцинальной кампании привито 7 421 452 человека.
Из которых получили одну дозу - 7 421 450 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 008 605.
В общем количестве в Украине уже сделано 13 430 055 прививок.