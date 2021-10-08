Понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу

В Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу вже більш як 6 млн громадян. За минулу добу проведено 127 685 щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 61 250 людей, а повністю імунізовані - 66 435.
Минулої доби населення вакцинували:
Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини.
З яких отримали одну дозу - 7 421 450 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 008 605.
У загальній кількості в Україні вже зроблено 13 430 055 щеплень.