UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 65 тысяч случаев COVID за сутки: Россия снова побила антирекорд по заболеваемости

Автор: Иванна Шовкун

Россия установила очередной официальный рекорд по числу случаев COVID-19 в сутки. По состоянию на 24 января в стране зарегистрировали более 65 тысяч инфицированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Стопкоронавирус РФ" в Telegram.

Так, в понедельник РФ сообщила о новом рекордном числе случаев заболевания с начала пандемии. За 24 часа там зафиксировали 65 109 случаев. Днем ранее количество инфицированных было на уровне 63 205 случаев.

Также за минувшие сутки от вируса умерли 655 человек. А днем ранее - 679.

Предыдущий пик пандемии в России, по официальным данным, составил чуть более 40 000 случаев за сутки. Волна заболеваемости была в ноябре 2021 года.

Напомним, по состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКоронавирус