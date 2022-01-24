Понад 65 тисяч випадків COVID за добу: Росія знову побила антирекорд із захворюваності

Росія встановила черговий офіційний рекорд за кількістю випадків COVID-19 на добу. Станом на 24 січня у країні зареєстрували понад 65 тисяч інфікованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Стопкоронавірус РФ" у Telegram .

Так, у понеділок РФ повідомила про нову рекордну кількість випадків захворювання з початку пандемії. За 24 години там зафіксували 65 109 випадків. Днем раніше кількість інфікованих була на рівні 63 205 випадків.

Також за минулу добу від вірусу померло 655 людей. А днем раніше - 679.

Попередній пік пандемії в Росії, за офіційними даними, склав трохи більше 40 000 випадків на добу. Хвиля захворюваності була в листопаді 2021 року.