Более 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID

За минувшие сутки

В частности, за вчера против коронавируса было привито 240 440 человек. Из них одну дозу вакцины получили - 140 439, а полностью иммунизированные - 100 001 человек.

Общая статистика

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека.

Так, одну дозу вакцины получили 11 546 721 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 8 038 054 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране уже проведено 19 584 775 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.