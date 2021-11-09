Понад 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID

За минулу добу

Зокрема, за вчора проти коронавірусу було щеплено 240 440 людей. З них одну дозу вакцини отримали - 140 439, а повністю імунізовані - 100 001 людина.

Загальна статистика

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини.

Так, одну дозу вакцини отримали 11 546 721 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 8 038 054 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в країні вже проведено 19 584 775 щеплень.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.