UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 80% работников школ в Украине получили вакцину: известны области-лидеры и аутсайдеры

Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжается процесс прививания от COVID-19 работников образовательных учреждений. Так, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 81% персонала школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, в течение последних 5 дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.

Ситуация по полному введению базового курса прививок сейчас такова:

Луганская область - 67,9%,
Черкасская область - 64 %;
Полтавская область - 62,8 %;
м. Киев - 62,6 %;
Сумская область - 59, 7%.

Однако глава МОН отметил, что у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.

Напомним, Украина сейчас находится в "желтой" зоне карантина, согласно которой, могут работать только те заведения, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНшколаВакцина от коронавируса