Более 80% работников школ в Украине получили вакцину: известны области-лидеры и аутсайдеры

В Украине продолжается процесс прививания от COVID-19 работников образовательных учреждений. Так, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 81% персонала школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
По его словам, в течение последних 5 дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.
Ситуация по полному введению базового курса прививок сейчас такова:
Луганская область - 67,9%,
Черкасская область - 64 %;
Полтавская область - 62,8 %;
м. Киев - 62,6 %;
Сумская область - 59, 7%.
Однако глава МОН отметил, что у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.
Напомним, Украина сейчас находится в "желтой" зоне карантина, согласно которой, могут работать только те заведения, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.