Понад 80% працівників шкіл в Україні отримали вакцину: відомі області-лідери та аутсайдери

В Україні триває процес щеплення від COVID-19 працівників освітніх закладів. Так, принаймні одну дозу вакцини отримали вже 81% персоналу шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За його словами, протягом останні 5 днів спостерігається підвищення на 18% кількості вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, а на майже 14 % - у Дніпропетровській.
Ситуація по повному введенню базового курсу щеплень наразі така:
Луганська область - 67,9%,
Черкаська область - 64 %;
Полтавська область - 62,8 %;
м. Київ - 62,6 %;
Сумська область - 59, 7%.
Однак глава МОН зазначив, що у Херсонській, Рівненській та Одеській області наразі відсутній прогрес COVID-вакцинації.
Нагадаємо, Україна наразі перебуває в "жовтій" зоні карантину, згідно з якою, можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.