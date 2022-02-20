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У 95-летней королевы Елизаветы II выявили коронавирус

Автор: Александр Мороз

Британская королева Елизавета II заболела COVID-19. Она сдала положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала со своим старшим сыном Чарльзом, принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был положительный результат на COVID.

До этого таблоид Daily Mail писал, что королева якобы не может двигаться из-за болезни.

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