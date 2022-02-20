У 95-летней королевы Елизаветы II выявили коронавирус

Британская королева Елизавета II заболела COVID-19. Она сдала положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.
"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала со своим старшим сыном Чарльзом, принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был положительный результат на COVID.
До этого таблоид Daily Mail писал, что королева якобы не может двигаться из-за болезни.