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У 95-річної королеви Єлизавети II виявили коронавірус

Автор: Олександр Мороз

Британська королева Єлизавета II захворіла на COVID-19. Вона здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як завили в Букінгемському палаці, королева відчуває легкі симптоми застуди, але розраховує продовжити виконувати свої обов'язки у Віндзорі на наступному тижні.

"Вона буде продовжувати отримувати медичну допомогу і слідуватиме всім відповідним вказівкам", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єлизавета II контактувала зі своїм старшим сином Чарльзом, принцом Уельським, у якого минулого тижня був позитивний результат на COVID.

До цього таблоїд Daily Mail писав, що королева нібито не може рухатися через хворобу.

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