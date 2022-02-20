У 95-річної королеви Єлизавети II виявили коронавірус

Британська королева Єлизавета II захворіла на COVID-19. Вона здала позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як завили в Букінгемському палаці, королева відчуває легкі симптоми застуди, але розраховує продовжити виконувати свої обов'язки у Віндзорі на наступному тижні.
"Вона буде продовжувати отримувати медичну допомогу і слідуватиме всім відповідним вказівкам", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єлизавета II контактувала зі своїм старшим сином Чарльзом, принцом Уельським, у якого минулого тижня був позитивний результат на COVID.
До цього таблоїд Daily Mail писав, що королева нібито не може рухатися через хворобу.