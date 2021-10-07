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Почти 96% случаев коронавируса выявлено у невакцинированных, - Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

В Украине почти 96% случаев коронавируса, зафиксированных в сентябре текущего года, приходится на непривитых. В то время как более 97% COVID-госпитализированных также не получали прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"В сентябре 2021 года: 95.7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы у непривитых, 97.1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в стране были невакцинованными", - написал Ляшко.

Глава Минздрава также указал, что 82% умерших от коронавируса за все время пандемии в стране - это люди в возрасте от 60 лет.

"То есть 8 из 10 людей, которые умирают от COVID-19, - это люди пожилого возраста", - пояснил министр.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса